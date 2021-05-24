Kirazda rekolte düştü fiyatlar arttı

Kuzey Yarımkürede ilk kiraz hasadının yapıldığı Manisa'da kiraz bahçelerinde ve pazarında hareketlilik yaşanırken en düşük kiraz 25 TL, en yüksek ise 70 TL'den satılıyor. Rekolte kaybında mağduriyet yaşayan üreticiler fiyatların yüksek olmasıyla sevinirken ihracatın hareketlenmesiyle bereketli bir yıl geçirmeyi planlıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi'ndeki Kiraz Pazarında yoğun bir hareketlilik yaşanıyor. Tüccarlar tarafından bahçelerinden hasat edilen kirazlar boy, cins ve kalibresine göre ayrılarak yurtiçi ve yurtdışı piyasaya sürülmek üzere özenle paketleniyor. Hem kiraz bahçelerinde hem de kiraz pazarında haraketlilik yaşanırken üreticiler rekoltenin düşük olmasına karşın 25 TL ila 70 TL arasında değişen fiyatlardan oldukça memnun. Manisa Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ hareketli günlerin yaşandığı Sancaklıbozköy ve Karaoğlanlı mahallelerinde üreticileri ziyaret ederek kiraz pazarında tüccarlarla buluştu. Karaoğlanlı Mahallesinde kiraz üreticiliği yapan Tamer Avcı'yı kiraz bahçesinde ziyaret eden Altındağ hem kiraz hasadına katıldı hem de bu sene üreticinin beklentileri hakkında bilgi aldı.

Üretici memnun

Bu sene rekoltenin düşük olduğunu kaydeden üretici Tamer Avcı, “Şu an Napolyon hasadı yapıyoruz Ziraat 900 çeşidinin hasadına da yarın başlayacağız. Bu sene ilk erkenci kirazlarda sokağa çıkma yasaklarından dolayı pazarda bir sıkıntı oldu, satamadık, toplayamadık ama şu an ihracat malları gayet iyi Allah'a şükür. Fiyatlar iyi. Napolyon 35-40 TL, Salihli Kirazı 60-70 TL arası satılıyor.” dedi.

"Rekolte kaybının açığı yüksek fiyatlarla kapanıyor"

Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ise "Üreticimiz bu sene fiyatlardan memnun. Bu sene soğuklardan dolayı yüzde 50 yüzde 60 oranında bir rekolte kaybımız var. Bunun açığını fiyatlarla kapatacağız inşallah. Böyle giderse vatandaşımız mağdur olmayacak. Geçtiğimiz senelerde rekolte yüksek oluyordu fiyatlar düşük oluyordu vatandaş toplamıyordu. Bu sene rekolte az olduğu için fiyatlar da yüksek. İnşallah fiyatlar bu şekilde gider ve aşağıya inmez üreticimiz de bol bereketli bir yıl geçirir” diye konuştu.

Karaoğlanlı'dan sonra Sancaklıbozköy'deki Kiraz Pazarını ziyaret eden ve Firmalarla görüşerek yapılan işlemleri inceleyen Başkan Altındağ, “Gayet güzel, vatandaşlarımız ürünleri burada sınıflara ayrılarak paketlenip gerek iç piyasaya gerek dış piyasaya sürülmekte. Üreticimiz fiyatlardan memnun Salihli kirazı bugün 70 TL'ye satılıyor. En düşük kiraz 25 TL'ye kadar inmekte. Salihli birinci kalite ve ihracatı yeni başladığı için fiyatı yüksek. Kışın yaşanan don olaylarından sonra kirazları soğuk vurdu ve ürünlerde rekolte kaybı oldu. Bu açık fiyatlarla kapatılmaya çalışılıyor. 20 gün daha bölgemizde kiraz hasadı sürecek. Bunun akabinde Demirci, Selendi'de kiraz hasadı başlayacak. Fiyatlar normal. Salihli Kirazı 65-70 TL arasında 40-45 arasında olan kirazlarda var. En aşağı fiyat 25 TL. Üreticimiz fiyatlardan memnun. Yüzde 30-40 gibi yeri yerine göre yüzde 50'leri bulan bir rekolte kaybı var. İhracat durumumuz bu sene iyi. Burada kirazlar ufak paketler halinde paketlenip İngiltere, Almanya, Rusya gibi ülkelere gönderiliyor. Salihli Kirazı yeni hasadına başladığı için de ihracatı yeni başladı. Bu fiyatlar üreticimize de olumlu yansıyor. Bunlar ihracat fiyatları bu fiyatlarda iç piyasada tüketemeyiz. Bunun bu şekilde devamını bekliyoruz. Üreticimiz rekolte kaybını fiyatlarla kapatsın. Bu bölgedeki köylerimiz Manisa için kirazda çok önemli bir gelir kaynağı. Erik ihracatı da yapılıyor. Erikler de 10 Liradan alınıyor. Erik de burada önemli bir gelir kaynağı oldu. Önümüzdeki günlerde kayısı hasadı da başlayacak. Bunlarla birlikte gelir seviyesi de artacak.” şeklinde konuştu.

Kiraz Pazarındaki firma yetkilisi Hüseyin Çimen ise şunları söyledi:

“İhracatta taleplerimiz çok yüksek ama ürünümüz az. Almanya, Rusya ağırlıklı çalışıyoruz. Rekolte az olduğu için talepleri karşılamıyor. Ürün çıkmadığı içi ihracat yapamıyoruz. Genel beklentimiz sadece bizim firma olarak günlük 10 tır beklentimiz var ama onu karşılayamıyoruz. Uçak kargoyla az az gönderiyoruz. Erikte ilk etapta fiyatlar iyi gidiyordu ama şu anda erikte istediğimiz fiyatları göremedik. Sadece iç piyasaya kaldığımız için tam karşılamıyor. Erik 10 lira civarı ama rekoltemiz az olduğu için üreticinin yüzü gülmüyor. Geçen hafta erikte 18-19 lirayı gördük ama sonra düştü. Pazarlar kapalıydı, AVM'ler kapalıydı, bütün malımız İstanbul'a bağlı İstanbul kapalı olduğu için kaldıramadı. Ama birkaç güne kadar fiyatların yeniden yükselmesini bekliyoruz çünkü ürünlerimiz azaldı.”