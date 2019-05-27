Kirazdaki sirke sineği zararlısına sirkeli tuzak

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçılar Birliğinin katkılarıyla temin edilen 4 bin 500 litre elma sirkesi Allahdiyen, Gökköy, Bahçecik, Çamurhamamı, Burhan, Şirinyer, Çelikli, Damatlı, Yağmurlar, Çakaldoğan ve Başlıoğlu mahallelerindeki kiraz üreticilerine dağıtıldı ve hazırlanan sirkeli tuzaklar ağaçlara asıldı.

Kanadı Noktalı Sirke Sineği'nin Salihli'de ilk kez 2018 hasat döneminde görüldüğü ve birçok meyve türünde, meyveleri çürütüp, ürün kayıplarına neden olduğu ifade edilirken, bölgenin en önemli ihracat ürünlerinden tescilli kirazda oldukça tehlikeli olmasından dolayı sirkeli tuzakların ağaçlara asıldığı öğrenildi.