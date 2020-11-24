Kırkağaç Belediye çalışanlarını sevindiren sözleşme

Hizmet İş Sendikası ile Kırkağaç Belediyesine ait KİTAŞ A.Ş arasında devam eden Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri mutlu sonla imzalandı. 3 yıllık olarak gerçekleşen Toplu İş Sözleşmesinde tek seferde yüzde 20 oranında zam yapılması kararı alındı.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'e işçi haklarına verdiği önem ve destek için teşekkür eden Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil “2 aydır süren toplu iş sözleşmemizi mutlu sonla imzaladık. Bu süreç içerisinde bizlere desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanımız Yaşar İsmail Gedüz'e teşekkür ediyorum. Sözleşmemiz üyelerimiz, Sendikamız ve Belediyemize hayırlı olsun” dedi.

İşçilerin aldıkları sosyal hakları sonuna kadar hak ettiğini belirten Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, “İşçilerimizin bu sözleşmeden alacağı her türlü sosyal hakları sonuna kadar hak ettiklerini düşünüyorum. Onlar; yaz, kış, gece, gündüz demeden mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyorlar. İlçemize yaptığımız her güzel işte onların imzası var. Personelimize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkürü borç biliyor, KİTAŞ A.Ş. ve Hizmet-İş Sendikası Manisa Şube Başkanlığı arasında çalışanlarımızın haklarını korumak adına imzalarını attığımız toplu iş sözleşmesinin belediyemize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum” diye konuştu.

Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz'ün makamında gerçekleştirilen imza töreninde, KİTAŞ A.Ş. Yönetim kurulu Başkanı Özge Atalay, KİTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Gürpınar, Hak İş ve Hizmet İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Hizmet İş Sendikası işyeri temsilcileri Ferhat Tavas, Serkan Dalgıç ve Aynur Çizmeci katıldı.