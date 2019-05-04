Kırkağaç Halk Eğitim Merkezinin sergisinde çiçekler açtı

Kırkağaç Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Kapalı Pazar Yeri Düğün Salonunda gerçekleştirilen sergi açılışına Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Stajer Kaymakam Adayı Göktuğ Kaan Ayaz, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah Ceylan, İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kadir Taşan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan, okul müdürleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kursiyerler türküleriyle açılışı renklendirdi

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Halk Eğitim Merkezinde bağlama eğitimi alan kursiyerlerin türküleriyle devam etti. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Halk Oyunları ekibinin birbirinden güzel gösterileri programa renk katarken, Türk İşaret Dili kursiyerlerinin gösterileri alkış aldı.

Hazırlanan proje 5 dile çevrilerek örnek oldu

Daha sonra Kırkağaç Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kadir Taşan bir konuşma yaparak, yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi: "Bu öğretim yılında 85 adet kurs açıldı. Kurslarımıza 1335 kadın, 960 erkek olmak üzere toplam 2 bin 295 vatandaşımız katıldı. Müdürlüğümüzün hazırladığı 'Çiçekler meyve olsun' projesi Türkiye genelinde 193 proje arasından en iyi proje seçilerek iyi uygulama örneği olarak gösterilmiş ve 81 ilde uygulanabilecek örnek proje olarak seçilmiştir. İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca ve Arapça'ya çevrilen projemiz Türkiye'deki 992 Halk Eğitimi merkezlerinin ilk tarım projesi olmuştur. Proje ile Kırkağaç köylerinin yarısına tarım ve çevre kursları verilmiştir. Ürün miktarının, kalitesinin ve ekilen alanının arttığı gözlemlenmiştir. Projemiz 2020 yılının eylül ayı sonuna kadar devam edecektir. Kırkağaç ilçemizin ihtiyacına göre yeni, özgün projeler üretip, halkımızla çalışmaya devam edeceğiz. Halk Eğitim merkezi sergileri, kursiyerlerimiz için çok önemlidir. Kursların sonunda, bir yıl boyunca yaptıkları çalışmalar sergilenmektedir. Sergimizdeki ürünlerimiz, öğretmenlerimizin, usta öğreticilerimizin katkılarıyla, kursiyerlerimizin el emeği ve göz nurları ile ortaya çıkmıştır.”

Yıl Sonu Sergisi, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse ve eşi Süreyya Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya'nın kurdeleyi birlikte kesmesiyle açıldı.

Kaymakam Murat Büyükköse, "Sergimizi hazırlayan müdürümüze, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezi Müdürü ve öğretmenlerimizin öğretim yılında açtıkları 85 kurs ve başarılı şekilde yürütülen 'Çiçekler meyve olsun' projesinden dolayı kutluyorum" diye konuştu.

Daha sonra Kırkağaç Kaymakamı Büyükköse ve beraberindekiler sergiyi gezerek kursiyerlerden bilgi aldı.