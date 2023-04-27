Kırkağaç Karaosmanzade Camii yeniden ibadete açıldı

Serdar Çam'ın katılımıyla yeniden ibadete açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihyası yapılan ve Karaosmanoğlu Hacı Abdullah Ağa tarafından 1764 tarihinde inşa edilen Karaosmanzade Camii, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın katılımıyla ikindi namazı sonrası yeniden cemaatiyle buluştu.

Düz tavanlı, kırma çatılı ve kareye yakın dikdörtgen planlı olan Karaosmanzade Camii'nin minaresi, kuzeydoğu köşesine bitişik, silindirik gövdeli, tek şerefeli, kaidesi kesme taş, gövde ise tuğla malzemeden yapıldı.

Karaosmanzade Camii'nin minaresi 22 Ocak 2020 tarihinde Akhisar'da meydana gelen deprem sonrasında hasar görmüş, yine 30 Ekim 2020 tarihli İzmir depreminden cami hasarla çıkmıştı. Restorasyon çerçevesinde yapıda bulunan tüm muhdes ekler kaldırılırken, çatısı tamamen yenilendi.

Doğu batı, güney cephe duvarlarında güçlendirmeler yapılan caminin kuzey duvarında ise taşıyıcılık özelliği kalmadığı için yapı askıya alınarak kuzey duvarı yeniden yapıldı.

Yapıda güçlendirme gerekliliği nedeniyle temellerde bağ hatılları uygulanırken, tüm ahşap kapı, pencere ve döşemeleri ise yenilendi.

Kadınlar mahfili yeniden yapılan caminin, her iki deprem sonrasında hasar gören minaresinin eksikleri giderilerek yeniden onarıldı.

İkindi namazının ardından düzenlenen törene AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Manisa İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

“2022 yılı Kur'an-ı Kerîm'i Güzel Okuma” yarışmasında dünya 1.'si olan İstanbul Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi Kırkağaçlı Adem Bilgetay'ın Kur'an tilavetiyle başlayan açılış töreni sırasıyla Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam ve AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal'ın konuşmalarıyla devam etti.

Manisa İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller'in duasının ardından ise toplu halde kurdele kesilerek (Karaosmanoğlu) Karaosmanzade (Hacı Abdullah Ağa) Camii, tekrar ibadete açıldı.

Bakan Yardımcısı Çam ve beraberindekiler camiyi gezip incelemelerde bulunurlarken, vatandaşlar restore edilen caminin yeni halini ise çok beğendiler.