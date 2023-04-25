Kırkağaç Karaosmanzade Camii yeniden ibadete açılıyor

Serdar Çam'ın katılımıyla yeniden ibadete açılıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ihyası yapılan ve Karaosmanoğlu Hacı Abdullah Ağa tarafından 1764 tarihinde inşa edilen Karaosmanzade Camii, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam'ın katılımıyla 26 Nisan 2023 tarihinde ikindi namazı sonrası yeniden cemaatiyle buluşuyor. Düz tavanlı, kırma çatılı ve kareye yakın dikdörtgen planlı olan Karaosmanzade Camii'nin minaresi, kuzeydoğu köşesine bitişik, silindirik gövdeli, tek şerefeli, kaidesi kesme taş, gövde ise tuğla malzemelidir. Karaosmanzade Camii'nin minaresi 22 Ocak 2020 tarihinde Akhisar'da meydana gelen deprem sonrasında hasar görmüş, yine 30 Ekim 2020 tarihli İzmir depreminden cami hasarla çıkmıştır. Restorasyon çerçevesinde yapıda bulunan tüm muhdes ekler kaldırıldı. Çatı yenilenmiş, doğu batı, güney cephe duvarlarında güçlendirmeler yapılmış, kuzey duvarında ise taşıyıcılık özelliği kalmadığı için yapı askıya alınarak kuzey duvarı yeniden yapıldı. Yapıda güçlendirme gerekliliği nedeniyle temellerde bağ hatılları uygulandı. Tüm ahşap kapı, pencere, döşeme yenilendi. Kadınlar mahfili yeniden yapılırken, her iki deprem sonrasında hasar gören minarenin eksikleri giderilerek yeniden onarıldı.