Kırkağaç kurtuluşunu Uğur Aslan ile kutladı

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 'Kurtuluş Günü Konserleri' çerçevesinde sinema, tiyatro oyuncusu ve müzisyen Uğur Aslan Kırkağaçlılarla bir araya geldi.

Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılında ünlü sanatçı Uğur Aslan Kırkağaç'ta konser verdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Kurtuluş Günü Konserleri' çerçevesinde organize ettiği konseri Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Tokgöz, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri ile Kırkağaçlılar takip etti. Kırkağaç Şair Eşref Stadı'nda gerçekleştirilen konserde sahneye çıkan Kırkağaç Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Tokgöz ile MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, ünlü sanatçı Uğur Aslan'a Kırkağaç'a özgü çeşitli hediyeler takdim etti. Konserin düzenlenmesi nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür eden Belediye Başkan Yardımcısı Tokgöz ile MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç'ın kurtuluş gününü kutladı. Hediye takdimi ve konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün Kırkağaç'ın düşman işgalinden kurtuluşunu kutladığı mesaj barkovizyon ekrandan vatandaşlara aktarıldı. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Uğur Aslan, konser boyunca söylediği eğlenceli şarkılar ve türkülerle Kırkağaçlılara unutulmaz bir akşam yaşattı.