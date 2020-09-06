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Kırkağaç MHP'de Halil Boğaz güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırkağaç İlçe Teşkilatı 13.

Olağan Kongresi'nde mevcut başkan Halil Boğaz, 52 üyenin oyunu alarak bir kez ilçe başkanı oldu.


Yasemin Düğün Salonu'nda yapılan kongreye MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Akhisar İlçe Başkanı Halil Öksüz, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, AK Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Güngör, Kırkağaç Ülkü Ocakları Başkanı Hakkı Seven, muhtarlar ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede sırasıyla MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz ve MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay birer konuşma yaptı.


Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Tek listeyle girdiği seçimde 52 üyenin oyunu alan Halil Boğaz, bir kez daha MHP Kırkağaç İlçe Başkanı seçildi. Boğaz'ın yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:


"Halil Aydoğan, Erdem Ekin, İbrahim Ethem Duman, Mevlüt Demirci, Ahmet Akbaş, Mehmet Tarlacı, Bahtiyar Tosun, Mustafa Terdi, Tuncay Seçgin, Murat Dağ, Yunus Çakır, Hasan Oltan, Ümit Demir, Ömer Özbaşaran."

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