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Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Boğaz hayatını kaybetti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 27 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı yapan Süleyman Boğaz bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 27 yıldır Ziraat Odası Başkanlığı yapan Süleyman Boğaz bir süredir mücadele ettiği akciğer kanserine yenilerek hayatını kaybetti.


Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2 ay önce gerçekleştirilen kongrede yeniden Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Süleyman Bozdağ, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Geçtiğimiz günlerde durumu kötüleşen Boğaz Manisa'nın Soma ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sabaha karşı durumu daha da kötüleşen Boğaz, tüm müdahalelere rağmen 04.00 sıralarında hayatını kaybetti. 73 yaşında hayatını kaybeden Boğaz, 1992 yılında Mustafa Münger'den aldığı Ziraat Odası Başkanlığını 27 yıl sürdürdü.


MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz'ın da babası olan Süleyman Boğaz'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Kırkağaç'ın Öveçli Mahallesinden kaldırılacak.

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