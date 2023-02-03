Kırkağaç Ziraat Odası “Özarı” ile devam dedi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığına delegelerin oyunun tamamını alan Emin Özarı tekrar seçildi.

Başkan Süleyman Boğaz'ın 2019 yılında vefat etmesiyle göreve gelen Emin Özarı, düzenlenen olağan kongreyle 4 yıl daha Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığına devam dedi. Tek liste olarak girdiği kongrede, 40 delegenin oyunun tamamını alan Özarı, bir kez daha Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı oldu.

Kırkağaç Yasemin Düğün Salonu'nda düzenlenen Olağan Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kongrenin açılış konuşmasını mevcut başkan Emin Özarı yaptı. Özarı'nın konuşmasının ardından kongre faaliyet raporlarının okunması ile devam etti. Olağan Kongre delegelerin oy vermesiyle son bulurken, tek listeyle seçime giren Emin Özarı, 40 delegenin oyunun tamamını alarak 4 yıl daha Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığına devam dedi.

Özarı'nın listesi şu isimlerden oluştu:

Mehmet Çoban, Hüsnü Harta, Besim Şahin, Mustafa Külahtaş, İbrahim Ethem Duman, Mehmet Kahraman, Yüksel Süvari, Feyyaz Altun, Mehmet Çay, İsmail Aslan, İbrahim Çam, Halil Akman, Ramazan Akgün, Bayram Çelik, Mehmet Öztürk, Hüseyin Men, Metin Baba, Mustafa Yasa, Mustafa Ali Erek ve Refik Koyun.

Kongre sonrası konuşan Özarı “Bugün yapılan genel kurulumuzda katılımlarıyla bizleri onurlandıran çok değerli muhtarlarımıza, delegelerimize, misafirlerimize, basın mensuplarımıza ve odamızın vazgeçilmezi personelimize verdikleri desteklerden dolayı ve göstermiş oldukları teveccühten dolayı şahsım yöneticilerim ve tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımı arz ederim. Allah hepinizden razı olsun iyi ki varsınız iyi ki benim dostumsunuz” dedi.