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Kırkağaç Ziraat Odasından Türkşeker'e ziyaret

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ve yönetimi Türkiye Şeker Fabrikaları A.

Ş.'yi ziyaret ederek ilçede soya fasulyesinin sözleşmeli olarak ektirebilmek için görüşme yaptı.


Ş.'yi ziyaret etti. İlçe tarımıyla ilgili hazırlanan dosyayı Türkşeker yönetimine teslim eden Özarı, ilçede soya fasulyesinin sözleşmeli olarak ekiminin yapılması amacıyla fikir alışverişinde bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı "Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı olarak, yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte devletimizin yeni kurmuş olduğu Ankara Balgat'ta bulunan Türk Şeker Şirketinin Genel Müdürlük binasını ziyaret ettik. Burada Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Gümüşsoy ve Tolga Taşçıoğlu ile birer görüşme yaptık. Yapmış olduğumuz görüşmelerde, Gümüşsoy ve Taşçıoğlu son yıllarda bütün dünyanın eğilim gösterdiği ve her alanda kullanılabilen, ülkemizde de üretimi son derece düşük olan soya fasulyesinin Kırkağaç'ta Türkşeker tarafından sözleşmeli olarak ektirebileceklerini söylediler. Soya Fasulyesi konusunda, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile de bir görüşme yaptıktan sonra ilçemize uygunluğunu araştırarak bir fizibilite çalışması yaptıktan sonra değerli çiftçilerimizle bir bilgilendirme toplantısı yapacağız. Yapılan bu ziyaretin ilçemiz tarımına ve değerli çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni eder, şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına saygılarımı sunarım" dedi.

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