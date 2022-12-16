Kırkağaç'a 25 cam kumbarası

Kırkağaç Belediyesinden yapılan açıklamada, “Sıfır atık çalışmaları çerçevesinde Cam Ambalaj Atıklarınızı ilçemizdeki 25 cam kumbaralarına atarak doğaya ve geri dönüşüme katkıda bulunabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca vatandaşların daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye katkıda bulunmak için cam atıkları bu kumbaralara atmaları istenirken, bu sayede bir yandan Kırkağaç'ın daha da güzelleşeceği diğer yandan da ekonomiye önemli bir katkı sağlanmış olacağı belirtildi.