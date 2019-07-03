Kırkağaç'a yeni çocuk doktoru atandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki devlet hastanesine yeni atan çocuk sağlığı ve hastalıkları doktoru Seda Sönmez görevine başladı.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli Uzman Dr. Seda Sönmez Kırkağaç Devlet Hastanesine atandı. Yeni görev yerinde hasta kabulüne başlayan Dr. Sönmez, Kırkağaç'ta görev yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Vatandaşların gönül rahatlığıyla çocuklarını getirebileceklerini kaydeden Sönmez, sağlıklı bir Kırkağaç için çalışacağını sözlerine ekledi.

Kırkağaç Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Kılıç ise yeni atanan Dr. Sönmez'in uzun yıllar Kırkağaç'ta kalmasını istediklerini söylerken, kendisine yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Kırkağaç Devlet Hastanesi Müdürü Mustafa Adıyaman da Sönmez'e başarılar dilerken, bu atamayla Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde önemli bir eksiğin kapandığının altını çizdi.

1984 Kütahya doğumlu olan Uzman Dr. Seda Sönmez, 1990-1995 arası Kütahya Azat İlköğretim Okulu, 1995-1999 arası Kütahya Ali Gürol Anadolu Lisesi, 1999-2002 arası İstanbul Atatürk Fen Lisesi ve 2003-2009 arası ise İstanbul Tıp Fakültesinde eğitim gördü.

Uzman Doktor Seda Sönmez, 2014-2019 yılları arasında ilk görev yeri olan İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nde çalıştı.