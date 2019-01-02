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Kırkağaç'ın yollarına 19 milyonluk yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi yapmış olduğu hizmetler ile vatandaşların yüzünü güldürmeye ve yaşam kalitelerini arttırmaya devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç ilçesine yapmış olduğu yatırımlarda Kırkağaç'ı son 4 yıl içinde 177 kilometrelik sıcak asfalt ile buluşturdu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde yapmış olduğu hizmetlerin yanında sosyal belediyecilik anlamında yaptığı hizmetlerle vatandaşların yanında yer alarak yaşam kalitelerini arttırmaya devam ediyor. Yapılan hizmetler ile ilçelerin yaşam kalitelerini arttıran ve modern dokunuşlara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi son 4 yıl içinde yaptığı yatırımlarla da ilçelerin il merkezinden farkı olmadığını gözler önüne seriyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, ilçelerin de il merkezinden farklı olmayacağı yönündeki talimatları kapsamında yapılan yatırımlar ve hizmetlerden yararlanan Kırkağaç ilçesinin çehresi her geçen gün değişmeye devam ediyor. Gelişen hizmet kalitesi ve modern yatırımlar ile ilçedeki vatandaşları konfor ve güvenlikle tanıştıran Manisa Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 4 yıllık süre kapsamında Kırkağaç'a 19 milyon liralık yatırım ile 177 kilometrelik sıcak asfaltı ilçeye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor. Vatandaşların seyahatlerini daha konforlu ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesinin, hizmet kalitesini arttırarak yatırımlarına devam edeceği bildirildi.

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