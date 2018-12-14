Kırkağaçlı 236 ihtiyaç sahibi çocuğa ayakkabı yardımı yapıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ihtiyaç sahibi 236 çocuğa Kırkağaç Kaymakamlığı öncülüğünde kışlık ayakkabı yardımı yapıldı.

Kırkağaç Kaymakamlığı ve Kırkağaç Belediyesi işbirliğiyle hazırlanan ‘İyi bir gelecek için sıcak bir adım' projesi kapsamında ilçe genelinde ve mahallelerinde bulunan okullarda eğitim öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık ayakkabı hediye edildi. Yardım kolileri, ilçe merkezindeki ilk ve ortaokullarda eğitim öğretim gören ve aralarında Suriyelilerin de bulunduğu 236 ihtiyaç sahibi öğrenciye dağıtılmak üzere okul müdürlerine teslim edildi.

Cumhuriyet İlkokulu, Rıza Nebahat Dolman Ortaokulu, Bakır İlkokulu, Bostancı İlköğretim Okulu, Karakurt 75. Yıl Ortaokulu, Alifakı İlköğretim Okulu, Atatürk Ortaokulu, Güvendik ilkokulu, Atatürk Bakır Hilmi Bakırlı İlköğretim Okulu, Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hamidiye İlkokulu, İlyaslar Ortaokulu ve Kocaiskan İlköğretim Okulu olmak üzere toplam 13 okulda eğitim gören 236 öğrenciye dağıtım yapılırken, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse de tüm ihtiyaç sahibi çocukların yanında olduklarını söyledi.

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse daha sonra Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile birlikte Cumhuriyet İlkokulu ve Rıza Nebahat Dolman Ortaokulu'nu ziyaret ederek okul müdürleri Ferit Saraç ve Mücahit Küçük'e 88 adet kışlık ayakkabıyı teslim etti.