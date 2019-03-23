Kırkağaçlı Hanifenur'dan büyük başarı

sınıf öğrencisi Hanifenur Karateke, "Suyun hayatımızdaki önemi" temalı Dünya Su Günü Resim Yarışmasında 5 bin 600 eser arasından Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı YEGİTEK (Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) tarafından oluru verilen ve ülke genelinde Trakya Üniversitesi ile Doğa Koleji işbirliğinde düzenlenen "Suyun hayatımızdaki önemi" temalı Dünya Su Günü Resim Yarışmasında Kırkağaç'ı temsil eden Hanife Karateke, birinci olmayı başardı.

Hanifenur Karateke, bu başarısından dolayı Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse tarafından ödüllendirildi. Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Okul Müdürü Şaban Muslu ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Arzu Erul da katıldı.

Ödülünü Kaymakam Büyükköse'nin elinden alan Hanifenur Karateke, büyük mutluluk yaşadı. Büyükköse, “Öğrencimizi bu büyük başarısından dolayı tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Okul Müdürü Şaban Muslu ve görsel sanatlar öğretmeni Arzu Erul'a teşekkür ediyorum” dedi.