Kırkağaçlı öğrencilere "Kariyer Günleri" etkinliği

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulu tarafından düzenlenen Kariyer Günleri etkinliğine katılan Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya öğrencilerin sorularını cevapladı.

Kırkağaç Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulu tarafından öğrencilerin gelecekteki mesleklerini seçmelerine yardımcı olmak amacıyla Kariyer Günleri etkinliği düzenlendi. Düzenlenen etkinliğe konuk olan Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya öğrencilerin merak ettiği soruları cevapladı. Etkinliğin ardından konuşan Yalçınkaya, "Kariyer günleri ve meslek tanıtımı dolayısı ile Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulu öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Öğrencilerimize Milli Eğitim Müdürlüğü görevimizden daha çok öğretmenlik mesleğini anlattık. Çünkü biz öğretmeniz ve mesleğimizle de her zaman gurur duyduk. Öğrencilerimize kariyer ve meslekten önce iyi bir insan olmanın önemini anlattık. Vatanını, milletini bayrağını seven bir kişi olarak yetişmenin her şeyden önemli olduğunun vurgusunu yaptık. Öğrencilerimize Türkiye'nin geleceğinde büyük payları ve katkılarının olması gerektiğini anlattık başta Okul Müdürümüz Önder Uzun ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrenciler bizim için çok önemli. İyi ki varlar” dedi.