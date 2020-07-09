Kırkağaçlı üreticiler için yükleme rampası yapılacak

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı rampanın çiftçiler için önemine değinerek, Başkan Ergün ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Kırsal kalkınmanın sağlanması adına önemli projeleri hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaçlı üreticileri de unutmadı. Kırkağaçlı üreticilerden gelen talep üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç Belediyesi işbirliğiyle Kırkağaçlı üreticilerin tarımsal ürünlerini yükleyip, boşaltabileceği rampa yapımı için çalışmalara başlayacak. Üreticilerin hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmesini sağlayacak olan rampa çiftçiler için büyük önem taşıyor. Kırkağaç'a ziyarette bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile birlikte Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ve üreticiler ile bir araya geldi. Öztozlu ve Gedüz'e Fen İşleri Daire Başkanı Uğur Topkaya, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, İtfaiye Daire Başkanı Gürhan İnal ve Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan eşlik etti.

Oda başkanı teşekkür etti

Rampa konusunda yapılan görüşmelerin bu aşamaya kadar geldiğini dile getiren Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Kırkağaç bir tarım ilçesi. Tarıma yapılan yatırımlar çiftçimizin gelirini arttıracaktır. Bu niyetle seçim zamanında beraberiz, biriz diyordunuz. Bunun güzel bir örneği Kırkağaç'ta tecelli etmiş oldu. Kırkağaç belediyesi arsayı verdi. Büyükşehir Belediyesi de inşaatını yapacağım dedi. Çiftçimizin el birliği ile kullanabileceği tarımsal gıdaların boşaltılıp yüklenebileceği rampa işine girişmiş bulunduk. Cengiz Başkanımıza, Daire Başkanı olarak sizlere, İsmail Gedüz Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ise, "Geçen hafta başkanımız, Cengiz Başkanımıza ziyarette bulundu. Bu ziyarette ortak projeler ile ilgili istişarelerde bulunuldu. Sadece bu rampa değil, garaj projesi, halı saha projesi ve diğer projeler için teknik gezi yapıyoruz. Sizin bu rampaya olan ihtiyacınızın farkındayız. Cengiz Başkanımızın talimatı da bu yönde. Yerini belirleyin biz ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" diye konuştu.

Üreticiler teşekkür etti

Rampanın üreticiler için iyi olacağını dile getiren Kırkağaçlı üretici İsmail Sağ ise, "Domatesimizi dökeriz. Memleket için iyi olur. Sevindirici. Memnunuz. Güzel. Bu saatten sonra rahat rahat salçalık domates ekebiliriz" ifadelerini kullandı. Üretici Halil İbrahim Terzioğlu da, "Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah bu rampamız olur. Çiftçimiz çok rahatlayacak. Buğdayımızı, domatesimizi bu rampada dökeceğiz. Çok teşekkür ediyorum" dedi.