Kırkağaç'ta 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam ölü bulundu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam zeytin bahçesinde ölü bulundu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kayıp olan ve 2 gündür aranan Hasan Duman'ı (78), Kırkağaç'ın Musahoca Mahallesi yolu üzerindeki mezarlık civarlarında zeytinlik içerisinde yerde yatar halde bulan vatandaşlar, hemen İlçe Jandarma ekiplerine ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Hasan Duman'ın vefat ettiğini tespit etti. Hasan Duman'ın zaman zaman odun toplamak üzere evden çıkarak ormanlık alana gittiği öğrenildi.

Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Hasan Duman'ın naaşı Kırkağaç Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. Hasan Duman'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak olan otopsinin ardından belli olacağı bildirildi.