Kırkağaç'ta 60 kilometrelik yol ağına asfalt

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay ile birlikte Kırkağaç'a ziyarette bulunarak yaklaşık 60 kilometrelik yol ağı asfaltlanan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve adeta hayatı durma noktasına getiren, sosyal yaşamın yanı sıra ekonomik olarak da büyük sorunlara sebebiyet veren korona virüs salgını mücadelesinden ödün vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, bu zorlu şartların yanı sıra vatandaşların daha kaliteli ve konforlu yollarda seyahat edip sevdiklerine güvenle ulaşmaları için il genelinde 800 kilometrelik yolu asfaltlandı. Bu kapsamda Kırkağaç ilçesinde de yaklaşık 60 kilometrelik yola asfalt atıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu da, Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan ve MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz ve Alacalar, Işıklar, Kınık, Hacet, Güvendik, Dualar, Fırdanlar, Çobanlar, Gelenbe ve çevre mahallelerin muhtarlarının katılımı ile ilçede gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını inceledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için kendi ekipleri ile çalıştıklarını ve çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yenilenen yolların hayırlı olmasını ve kazasız belasız kullanılmasını temenni etti.