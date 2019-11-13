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Kırkağaç'ta çakallar 15 keçiyi telef etti

Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Çaltıcak Mahallesinde çakallar 15 keçiyi telef etti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Çaltıcak Mahallesinde çakallar 15 keçiyi telef etti.


Uzun yıllardır Kırkağaç'ta çobanlıkla geçimini sağlayan İbrahim Kavak'a ait 15 keçiye çakallar saldırdı. Bütün keçilerini kaybeden İbrahim Kavak, çakal saldırısında kaybettiği hayvanları için büyük üzüntü yaşadı. Kavak ve mahalle sakinleri çakal ve kurt saldırıları nedeniyle, daha önce de çok sayıda hayvanlarının öldüğünü belirtirken, yetkililerden yardım istediler.

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