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Kırkağaç'ta çalınan küçükbaş hayvanlar Soma'da bulundu

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde çalınan 22 koyun Soma ilçesindeki bir bahçede başıboş otlarken bulundu.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çalınan 22 koyun Soma ilçesindeki bir bahçede başıboş otlarken bulundu.


Önceki gün Kırkağaç'ın Küçükçayır mevkiinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından çalınan Ü.T'ye (64) ait 22 merinos cinsi koyun, Soma'nın Çerkeshamidiye Mahallesinde bulundu. Mahallede ikamet eden bir vatandaş zeytin bahçesinde başıboş hayvanları görmesi üzerine jandarma ekiplerine haber verdi. Bahçeye gelen ekipler koyunların Kırkağaç'tan çalınan hayvanlar olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri bahçede bulunan koyunları sahibi Ü.T'ye teslim etti.

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