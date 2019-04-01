Kırkağaç'ta Cumhur İttifakı adayı Gedüz yeniden seçildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Cumhur İttifakının AK Partili adayı Yaşar İsmail Gedüz kesin olmayan sonuçlara göre 3.kez Belediye Başkanı seçti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakının AK Partili Kırkağaç Belediye Başkan adayı Yaşar İsmail Gedüz, yeniden başkan seçildi. Kırkağaç'ta 1'i seyyar olmak üzere 110 sandıkta oy kullanıldı. İlçe merkezinde 15 bin 397, mahallelerde ise 14 bin 21 seçmenin oy kullandığı seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Cumhur İttifakının AK Partili adayı Yaşar İsmail Gedüz

9 bin 924 öyle yüzde 43.43, Millet İttifakının CHP'li Adayı Şerif Ozan İren 6 bin 730 oyla yüzde 29.45, Bağımsız Aday Hasan Karaosmanoğlu ise 5 bin 59 oyla yüzde 22.14 oy aldı. Oy dağılımlarına göre mevcut başkan Gedüz yeniden seçildi.

110 sandığın 100'ü açılırken, kalan 10 sandıkta gün içerisinde açılarak kesin sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Gedüz ve Kırkağaçlılar seçim zaferini geç saatlere kadar kutladılar.