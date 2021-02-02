İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırkağaç'ta ilçe trafiğinde düzenleme yapıldı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde ilçe merkezinde ki trafik şıkışıklığının giderilmesi için trafik düzenlemesine gidildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ilçe merkezinde ki trafik şıkışıklığının giderilmesi için trafik düzenlemesine gidildi.


Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde trafik sıkışıklığının en aza indirilmesi amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan düzenleme yapıldı. Yapılan düzenlemeyle Muhsin Yazıcıoğlu Meydanından - Karaosmanoğlu Camisine kadar olan bölüm, İşbankası karşı sokağı olan 40 sokaktan MASKİ binasına kadar olan bölüm ve Villa Pansiyondan-Muhsin Yazıcıoğlu Meydanına kadar olan bölüm tek yön olarak belirlendi.


Hem Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, hem de Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri sürücülerin bu kurallara bir an önce uyması için denetim yaptı. Yapılan denetimlerde sürücüler değişiklikler hakkında bilgilendirildi.


Ayrıca trafik düzenlemesi ile ilgili tek yön levhaları da düzenleme yapılan caddelere yerleştirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.