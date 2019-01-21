Kırkağaç'ta kaçak dökülen hafriyat temizlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde yaptığı yol temizlik çalışmalarına Kırkağaç ilçesi ile devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Kırkağaç'ın Karaali Mahallesinde yol kenarlarına kaçak dökülen moloz ve hafriyat atıklarını temizledi. Yol kenarındaki alana yapılan kaçak dökümler nedeniyle gerek yol güvenliği tehlikeye düşerken gerekse de yol kenarında yaşanan görüntü kirliliği ekipler tarafından temizlendi. Yapılan çalışmalar ile çevre kirliliği tespit edilen diğer mahallelerde de temizlik çalışmalarının devam edeceği bilgisi verildi. Manisa merkez ve ilçelerinin daha temiz ve düzenli olması için çevre denetimlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, il sınırları içinde faaliyet gösteren 329 hafriyat firmasının 456 hafriyat aracına, hafriyat taşıma belgesi düzenleyerek hafriyat atıklarını kontrol altına aldı. Araçlarda bulunan uydu takip sistemi ile araçların takibi yapılarak, kaçak dökümleri engelleme yönünde büyük bir adım attı.

İl genelindeki hafriyat depolama sahalarında toplam 2 milyon 804 bin 268 metreküp hafriyat toprağını bertaraf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, kaçak dökümlerin temizlenmesi ve kazı dolgu işlemlerinin kontrol altına alınması ile toplam 4 milyon 200 bin metreküplük hafriyat toprağının bertarafını sağlayarak çevre sağlığının korunmasına destek verdi. Ev ve iş yerlerinde yapılan tadilat sonrasında ortaya çıkan molozların bertarafı konusunda Manisa Büyükşehir Belediyesinden vatandaşların destek alabileceğini belirtilirken, vatandaşların 0 236 231 7145 Alo Hafriyat hattını arayarak aldıkları bilgi sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesine gelerek tahakkuk işlemlerini yaptırdıktan sonra hafriyat ekiplerinin molozları adreslerinden alarak bertarafını sağlayacakları duyuruldu.