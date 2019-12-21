K?rka?a?'ta kamyon motosiklet ile ?arp??t?: 1 ?l?

Manisa'n?n K?rka?a? il?esinde kamyon ile motosikletin ?arp??mas? sonucu meydana gelen trafik kazas?nda motosiklet s?r?c?s? hayat?n? kaybetti.

Kaza, Manisa'n?n K?rka?a? il?esine ba?l? Gelenbe Mahallesi D-565 Bal?kesir-Akhisar Karayolu ?zerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Akhisar istikametinden Bal?kesir y?n?ne giden N.D.'nin idaresindeki 20 AYD 04 plakal? kamyon ile yine ayn? y?nde seyir eden Habip Demir'in (56) kulland??? motosiklet ?arp??t?. ?evredekilerin haber vermesi ?zerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler yapt??? incelemede motosiklet s?r?c?s? Habip Demir'in olay yerinde hayat?n? kaybetti?ini belirledi. ?te yandan motosiklette yolcu olarak bulunan S.D. (26) a??r yaralan?rken, ilk m?dahalesi yap?ld?ktan sonra ambulansla Akhisar Kirazo?lu Devlet Hastanesine kald?r?ld?.

Kamyon s?r?c?s? N.D., jandarma ekipleri taraf?ndan g?zalt?na al?n?rken, yaral? olarak hastaneye kald?r?lan S.D.'nin hayati tehlikesinin devam etti?i ??renildi.