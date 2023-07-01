Kırkağaç'ta kasapların yüzünü "kıyma" güldürdü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla et satışlarında düşüş olan kasaplar, vatandaşların talepleri üzerine kıyma çekimi yaparak ekonomik yönden rahatladı.

Kesilen kurbanlık etleri derin dondurucularda muhafaza etmek isteyen vatandaşlar, kıyma çektirmek için kasap dükkanlarına akın etti.

Bayram boyunca kıyma çekimi için yoğun şekilde çalışan kasaplar, et satışlarının durmasını kıyma çekimi ile telafi etti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uzun yıllardır kasaplık yapan ve vatandaşların gösterdiği ilgiden dolayı memnun olduklarını söyleyen Mehmet Uray, "Kurban Bayramı dolayısıyla vatandaşların et talebi düştü. Bu yıl daha çok derin donduruculara koymak için kıyma çekmeye talep var. Bu yüzden kilosunu sadece 10 TL'ye çektiğimiz kıyma sayesinde zararımızı kurtarıyoruz. Vatandaşlarımız sağ olsun iş yerimize büyük ilgi gösteriyorlar. Geç saatlere kadar kıyma çekimi yapıyoruz, taleplerden çok memnunuz” diye konuştu.

Uray ayrıca vatandaşların getirdikleri etleri kıyma haline getirip sucuk yaptıklarını, sucuk dolum makinasıyla el değmeden hazırladıkları sucukların kilosunun ise 50 TL olduğu belirtti.