Kırkağaç'ta 'Kırkağaç Kardeşini Unutma' projesi

Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Kırkağaç Kardeşini Unutma" projesi kapsamında ilçe merkezi ile uzak mahalle okulları arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygusunun geliştirilmesi hedefleniyor.

Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Kırkağaç Kardeşini Unutma" projesi hayata geçirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, Şube Müdürü Kemalettin Öner ve ilçe proje koordinatörü Süreyya Büyükköse tarafından hazırlanan proje ile ilçe merkezi ile uzak mahalle okulları arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygusunun geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında Kırkağaç Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Hatice Ümmetoğlu Anaokulu, Işıklar İlkokulu ile Rıza Nebahat Dolman Ortaokulu ve HİDAL, Hamitli İlkokulu'yla, Kırkağaç Anadolu Lisesi ve 12 Eylül Ortaokulu, Çaltıcak İlkokulu'yla, Eczacı Engin Ümmetoğlu Anadolu Lisesi, Dualar Sayalar İlkokulu'yla, Mehmet Günek Türkbirliği İlkokulu ve Cumhuriyet İlkokulu, Hamidiye İlkokulu'yla, Atatürk Ortaokulu ve Edip Bayat İlkokulu, Demirtaş İlkokulu'yla, Kırkağaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alacalar İlkokulu'yla, İ.H. Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulu, Güvendik İlkokulu'yla, Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İHL, Alifakı İlkokulu'yla, Nezihe Koloğlu İlkokulu ve Keskinoğlu Anaokulu Anaokulu ile Kocaiskan İlköğretim Okulu'yla kardeş okul oldular.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya "İlçe merkezine uzaklığı nedeniyle dezavantajlı durumda olan birleştirilmiş sınıflı okullarımız ile ilköğretim kurumlarımızın imkanlarını iyileştirmeye dönük, öğrenciler arasında sevgi, saygı, sosyal sorumluluk, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirme amaçlı bu proje ile eğitim-öğretim yılı süresince pandemi şartları da göz önünde bulundurularak kardeş okullarımız arasında çeşitli kültürel, etkinlikler gerçekleştirilmesi; birlikte bilimsel, kültürel alanlarda ortak projeler yapılmasını planlıyoruz. Kütüphane-kitaplık zenginleştirme, birlikte sosyal, kültürel etkinlikler konusunda çalışmalar yapacağız" dedi.