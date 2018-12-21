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Kırkağaç'ta korkutan yangın

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde bacadan düşen ateşlerin eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bacadan düşen ateşlerin eşyaları tutuşturması sonucu çıkan yangında ölen yada yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.


Yangın Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Şair Eşref Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Tekin'e ait evde bacadan düşen kıvılcımlar evdeki eşyaları tutuşturdu. Bir anda oturma odasını saran yangını fark eden ev sakinleri evden çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak diğer odalara sıçraması önlendi. Yangın sonucu ölen ya da yaralanan olmazken evin bir odası tamamen kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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