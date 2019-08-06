Kırkağaç'ta kurbanlıklara ilgi büyük

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla beraber Kırkağaç'ta kurbanlık satışların da hareketli saatler yaşanıyor. Kırkağaçlılar bu yıl sadece koyunlara değil kurbanlık danalara da büyük ilgi gösteriyor.

Kırkağaç'ta satışa sunulan kurbanlık danalara gösterilen ilgi besicilerin yüzünü güldürüyor. 1500 TL'den başlayan hisselerle kurban satışı yaptıkları söyleyen Arif Balkan ise üretici, özellikle kurbanlık danaların satışlarından oldukça memnun olduklarını söyledi.

Balkan, "Uzun yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Anadolu'nun çeşitli illerinden getirdiğimiz hayvanları Kırkağaç'ta satışa çıkardık. Bu yıl kurbanlık danalara olan ilgi bizleri sevindiriyor. Artık satışlarımızda sona geliyoruz. Çok uygun fiyatlarla danaları satışa sunduk. Dana alan vatandaşlarımız için büyük kolaylıklar sağlıyoruz. Kurbanlıklarımızı 1500 TL'den başlayan hisse fiyatlarıyla satıyoruz. Kurbanlık dana alan vatandaşlarımız kesim yerimizde hisse edildikten sonra temiz bir şekilde etlerini alacaklar. Bekleme sıkıntısı olmadan, hijyenik bir ortamda zaman kaybetmeden, uğraşmadan etlerine kavuşacak olan vatandaşlarımız da bu durumdan oldukça memnunlar. Henüz kurbanlık almayan vatandaşlarımızı mutlaka yerimize bekliyoruz" dedi.

Balkan ayrıca kurbanlık danaların yanı sıra 1300 TL'den başlayan fiyatlarla yine koyunları da satışa sunduklarını söyledi.