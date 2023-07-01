Kırkağaç'ta motosiklet traktöre çarptı: 2 yaralı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde motosikletin traktöre çarpması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kırkağaç'ın Alacalar Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında seyir halinde gitmekte olan A.K. (17) idaresindeki 35 VUT 29 plakalı motosiklet, aynı yönde giden M.Ö.'nün (60) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücü A.K. ve motosiklette yolcu olarak bulunan B.Ç. (16) yaralandı. Yaralılar 112 acil ambulansı ile Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan A.K'nin ağır, B.Ç'nin ise hafif yaralı olduğu bildirildi.