Kırkağaç'ta öğretmenlere başarı belgesi verildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde görev yapan ve başarılı çalışmalarıyla dikkat çeken öğretmenlere başarı belgesi verildi.

Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse tarafından ödüllendirilen öğretmenlere belgelerini Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya takdim etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen sade bir tören ile başarı belgelerini alan öğretmenler büyük mutluluk yaşadı. Kırkağaç İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya, “Kaymakamımız Murat Büyükköse tarafından başarı belgesi ile ödüllendirilen kıymetli meslektaşlarımıza başarı belgelerini takdim ettik. Özverili çalışmalarından dolayı kıymetli meslektaşlarımıza teşekkür eder, bizleri onurlandıran Kaymakamımız Murat Büyükköse'ye saygılarımızı sunarız.” dedi.