İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırkağaç'ta otomobil alev alev yandı

MANİSA (İHA) – Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde park halinde duran bir otomobil alev alarak yandı.

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde park halinde duran bir otomobil alev alarak yandı.



Olay, sabah saatlerinde Tevfikiye Mahallesi 68 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.T.'ye ait park halinde durun 09 NG 833 plakalı otomobil bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.


Yangının nedeni belli olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.