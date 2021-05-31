İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kırkağaç'ta traktör kazası: 1 ölü

Manisa’ nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Manisa' nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Gelenbe Mahallesi istikametinden Kırkağaç'a gitmekte olan Bekir Baykuş (74) idaresindeki 45 PA 332 plakalı traktör, Onbeş Tonluk mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 74 yaşındaki Bekir Baykuş, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Baykuş'un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak, Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.