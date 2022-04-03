Kırkağaç'ta traktör kazası: 1 ölü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, ilçeye bağlı Kocaiskan Mahallesi Dağdere mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 S 7186 plakalı traktörüyle tarlasından dönen R.T. (70) eğimli yolda bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Takla atan traktörün altında kalan R.T. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.