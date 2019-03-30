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Kırkağaç'ta uzman erbaşlar eğitimlerini tamamladı

Kırkağaç 6.

Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığında eğitim gören 2 bin 441 uzman erbaş düzenlenen törenle mezun oldu.


Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı tören alanında düzenlenen programa, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Tuğgeneral Semih Okyar, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel ile çok sayıda asker ailesi katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan tören, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel'in konuşmasıyla devam etti. Daha sonra 2 bin 441 uzman erbaşın mezuniyet töreni gerçekleştirildi.


27. dönem eğitimlerinde başarılı olan uzman erbaşlara çeşitli hediyeler verilirken, birliğe ilk katılan uzman erbaş yaş kütüğüne plaket çaktı.


Hediye merasiminin ardından yürüyüş ve seremoni devam eden tören, Mehmetçiklerin aileleriyle kucaklaşması ile son buldu.

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