Kırkağaç'ta yollar tamamlanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelindeki yol yapım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kırkağaç ilçesinde devam eden yol yapım çalışmalarını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu yerinde inceledi. Öztozlu'ya incelemesinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya eşlik ederken, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan, Kırkağaç MHP İlçe Başkanı Halil Boğaz, Kırkağaç MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç ve ilgili mahalle muhtarları da yer aldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yaptığı incelemesi sırasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Tahsin Arslan yapılan çalışmalar hakkında verdiği bilgilerde, “İlçemizde bu sene Demirtaş Mahallesi'nin bağlısı Dağdelen, Taşpınar Mahalleleri vardı. Bunlar bu sene asfalt oldu. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımız memnun. Bostancı Mahallesi'nde bir yolumuz daha birinci kat olarak yapıldı. Işıklar Mahallesi'nin İstanbul yolu arasındaki 3 kilometrelik yolumuz yapıldı. İkinci kat olarak da Yağmurlu ve Küçükyaya, Musahoca, Öveçli Mahalleleri yolları yapıldı. Vatandaşlarımız, muhtarlarımız memnun. Bizlerde gerçekleştirdiğimiz için memnunuz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Kırkağaç MHP Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ünal Kıykaç, “Öncelikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve ekibine asfalt çalışmalarından dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Yapılan program kapsamında asfalt çalışmalarımız sıkıntısız ve sorunsuz devam etmektedir. Muhtarlarımız da burada Cengiz Ergün başkana olan teşekkürlerini ilettiler. Her yıl yapılan program kapsamında yollarımızın genişletilmesi ve yol çalışmaları etap etap devam etmektedir. Yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlarımız ve muhtarlarımız adına çalışmalarından dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, “Büyükşehir Belediyesi olarak mahallelerimize yapılan yollardan gayet memnunuz. Muhtarlarımız ve teşkilat olarak bizler de memnunuz. Bu sene 25 kilometre yolumuz yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ve personellerine hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz, büyükşehir olarak durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.