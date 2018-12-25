Kırkağaç'ta Ziraat Odası zeytin fidanı dağıtımına başladı

Yönetim Kurulu kararı ile zeytin üreticisi çiftçileri için bir süre önce başlatılan Trilye cinsi zeytin fidanı siparişi yazma işlemlerini sonlandıran Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı, isimlerini yazdıran zeytin üreticilerinin vermiş oldukları siparişlerini Bursa Orhangazi'den temin ederek dağıtımına başladı.

Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığı yaptığı çalışma ile Kırkağaç ve mahallelerindeki zeytincilik ile uğraşan üyelerine 6 bin 89 adet 1 yaşında, 3 bin 108 adet 2 yaşında olmak üzere toplamda 9 bin 197 adet Trilye cinsi zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

Zeytin fidanlarını üyelerine tek tek dağıtan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz, “Yeri gelmişken zeytin üreticilerimize de şu uyarıyı yapmak isterim. Tarım Bakanlığımızın uygulamakta olduğu sertifikalı fidan desteği kapsamında Ziraat Odamızdan zeytin fidanı alarak 5 dekar ve üzerinde zeytin bahçesi tesisi yapan çiftçilerimize dekar başına 100 TL geri ödemesiz tarımsal devlet desteği verilmektedir. Bununla ilgili üyelerimiz ve çiftçilerimiz gerek Ziraat Odamızdan gerekse İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne müracaat ederek bilgi alabilirler. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanlığımızın dağıtmış olduğu bu zeytin fidanlarımızın zeytin üreticilerimize ve ilçe tarımımıza bol kazançlar getirmesini diler bütün çiftlerimize saygılarımı sunarım.” dedi.