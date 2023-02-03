Kırkağaç'taki hırsızlık olaylarının şüphelileri İzmir'de yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Ocak ayında gerçekleştirilen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışan jandarma ekipleri olaylarla ilgili İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerinde 5 şahsın ikamet ve eklentilerinde yaptığı aramada çalınan malzemelere ulaştı.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde ocak ayı içerisinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla 2 Şubat günü saat 07.30 sıralarında Kırkağaç ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT timince yapılan istihbarı çalışma sonucu İzmir'in Kınık ve Bergama ilçelerinde ikamet ettikleri tespit edilen E.A. E.T. H.B. T.A. ve A.E. isimli şahısların ikametgahlarında ve eklentilerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama, 2 adet av tüfeği, 1 adet çapa motoru, 2 adet çapa aparatı, 2 adet zeytin silkme makinası, 1 adet güneş paneli, 2 adet sırt tipi ilaçlama pompası, 1 adet dalgıç pompa, 1 adet sırt tipi ilaçlama motoru, 1 adet amfi ve muhtelif malzemeler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili adli tahkikata başlandığı açıklandı.