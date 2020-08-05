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Kırkağaç'taki orman yangını söndürüldü

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 2 dönümlük alan zarar gördü.


Kırkağaç ilçesi Çatıcak Mahallesi Çeklemik Kırı mevkiinde saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına Kırkağaç ve Akhisar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan hemen müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan orman yangınında 2 dönümlük alan zarar görürken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


Öte yandan yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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