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Kırkağaç'taki zeytin hırsızlığı şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde zeytin hırsızlığı şüphesiyle yakalanan 4 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde zeytin hırsızlığı şüphesiyle yakalanan 4 kişi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şair Eşref Mahallesinde 26 Ekim tarihinde çalınan 350 kilogram zeytin jandarma ekipleri tarafından bulunurken hırsızlık şüphelisi 4 kişi adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma ve soruşturma sonucunda; olayın şüphelileri E.S. (37), G.Ş. (33), M.S. (37) ve S.G. (19) isimli şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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