Kırmızı biberde hasat zamanı

Manisa'nın Salihli ilçesinde aromasıyla dikkat çeken ve ilçede önemli tarımsal ürünler arasında yer alan kırmızı biberde hasat başladı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde özellikle Kemer, Poyraz ve Poyrazdamları Mahalleleri'nde yetiştirilen, tadıyla ve kalitesiyle öne çıkan ve kırmızı inci olarak anılan kırmızı biberin hasadı başladı. Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'ta hasat yapan üreticileri tarlada ziyaret edip, hayırlı bir sezon diledi. Özellikle Kemer, Poyraz ve Poyrazdamları Mahalleleri'nde kırmızı biberin tütüne alternatif olarak ekilmeye başladığını belirten Yalvaç, kırmızı biberin bölgenin gözde ürünleri arasında yer aldığını söyledi. Salihli genelinde 7 bin dekar alanda kırmızı biber ekildiğini dile getiren Yalvaç, üreticilerin dekar başına 3-5 ton arasında verim elde ettiğini ve elde ettikleri ürünleri ise sözleşmeli olarak fabrikalara sattıklarını vurguladı. Yalvaç, Salihli bölgesinde yetişen kırmızı biberin, kalitesi ve aromasıyla ön plana çıktığını sözlerine ekledi.

Kırmızı biberin vatandaşlar tarafından sadece tarhanalık olarak değil, aynı zamanda salçalık ve közlemelik olarak da tüketildiğini belirten Başkan Yalvaç “Bölgemizde yetişen kırmızı biberin, dayanıklı, iri, güzel ve etli olmasıyla da ön plana çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda Salihli olarak kırmızı biber üretiminde daha çok iddialı olacağımızı düşünüyorum” dedi.