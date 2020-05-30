Kırsal hizmetleri değerlendirdiler

Bu kapsamda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlığında 2020 yaz sezonu tarımsal üretim ve sulama çalışmaları üzerine bir toplantı gerçekleştirildi.

Koronavirüste normalleşme süreciyle birlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi de kırsal hizmetler alanındaki hizmetlerine hız vermeye hazırlanıyor. Bu kapsamda, Kırsal hizmetler Daire Başkanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım başkanlık ederken, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yılmaz Usta, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Fatih Öztürk ve Gediz Sulama Birliği Başkanı Levent Cankılıç ve daire başkanlığı personelleri katıldı. Toplantı, 2020 yılı kırsal tarım ve sulama ile ilgili çiftçilere destek amaçlı yapılabilecek projeler üzerine gerçekleştirildi. Önümüzdeki yaz döneminde çiftçilere yönelik tarımsal sulama alanında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu. Önümüzde yaz sezonunda Manisa'daki kuraklık yaşanmaması ve üreticinin sulama sıkıntısı yaşamaması adına tarımsal üretim ve sulama çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Yıldırım, toplantının ardından 1 Haziran'da kamu personelinin normal mesaiye başlamasıyla ilgili de son kontrolleri gerçekleştirdi. Yıldırım, çalışanların sosyal mesafeye uyması ve hijyenik ortamda çalışmasına yönelik uyarılarda bulundu.