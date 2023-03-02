'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projelerine 250 bin TL'ye kadar hibe

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, bakanlık tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri çerçevesinde, 2023 yılına ait ‘Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' Projelerinin desteklenmesi hakkında Tebliğin 22 Şubat'ta Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdini belirtti. Öztürk 2022 yılında Manisa'da 16 projenin onaylandığını hatırlatarak projelere 250 bin TL'ye kadar hibe desteği verileceğini açıkladı.

2022 yılında uygulamaya başlayan proje ile Manisa'da 16 proje uygulamasının tamamlandığını ve hibe ödemelerinin yapıldığını kaydeden Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “İlimizde 2022 yılında 6 adet büyükbaş süt sığırcılığı, 5 adet büyükbaş besicilik, 1 adet küçükbaş (koyun) yetiştiriciliği, 3 adet gıda işletmesi, 1 adet arıcılık ve bal üretimi tesisi projesi uygulaması başarıyla tamamlanmıştır. 2023 yılında da kırsal alanda yaşayan/yaşamayı taahhüt eden; tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren üniversitelerin fakülte ve meslek yüksekokulları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında eğitim veren lise ve dengi okullardan mezun olanların kırsal alanda uygulayacağı; hayvansal ürünlerin, bitkisel ürünlerin, su ürünlerinin, coğrafi işaretli ve geleneksel ürünlerin üretimi ile bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projelere 250 bin TL'ye kadar hibe desteği verilecektir. Proje başvuruları 01 Mart - 08 Mayıs 2023 tarihleri arasında e-devlet şifresi ile https://uzmaneller.tarimorman.gov.tr internet adresi üzerinden online yapılacaktır. Konu hakkında detaylı bilgi almak isteyen yatırımcılarımız Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğümüze bizzat başvurarak veya 231 46 05 (dahili 191) numaralı telefondan gerekli bilgileri alabileceklerdir” dedi.