Kırsal mahalleler MASKİ farkını yaşıyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle Projesi kapsamında Şehzadeler ilçesine bağlı Yenimahmudiye Mahallesi'nde içme suyu ve kanalizasyon ana şebeke hattı döşeme çalışmasını tamamladı.

154 Mahalle Projesiyle kırsal mahallelerin alt ve üstyapı dönüşümüne devam eden Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yenimahmudiye'deki çalışmalarında sona yaklaştı. Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, Şube Müdürü Kadir Bahadır Zeybek, teknik personel ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte mahalleyi ziyaret etti. Aydınyer, mahalle ziyaretinde muhtar Osman Yüksel'le de görüştü.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında mahallede 1,5 kilometrelik ana kanalizasyon hattı döşeme ve bağlantı çalışmaları tamamlandı. 2 kilometrelik içme suyu ana şebeke hattı döşeme işini de tamamlayan MASKİ, abone bağlantılarına devam ediyor. 7 bin 500 metrekare kilit parke taş döşeme çalışmalarının da kısa bir süre içerisinde başlayacağı mahallede, evsel nitelikli atıksu problemi yaşamaması için fosseptiklerin de montajı yapıldı.

Mahalle Muhtarı Osman Yüksel, “Çalışmalarımız çok iyi gitti. Çalışan arkadaşlar çok düzgün. Planlı bir şekilde çalışıldı. Erman Bey de mahallemize gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Bu projede emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederim. Kanalizasyon hattımız yoktu. İçme suyu hattımız 30 senelikti. Arıza çok oluyordu. Borular miadını doldurmuştu. İçme suyu sondajımız da eskimişti. Sağ olsun MASKİ mahallemize Karaağaçlı mahallesinden suyu getirdi. Şimdi çok rahatız” dedi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer de, mahalle ziyaretinde muhtar Osman Yüksel ile görüşerek, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını iletti. Aydınyer, “Kırsal mahallelerimizin dönüşümünü sağlayan yatırımlarımıza devam ediyoruz. Merkez mahallelerde oturan vatandaşlarımız hangi hizmetlerden faydalanıyorsa kırsal mahallelerdeki vatandaşlarımız da aynı hizmetlere ulaşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde alt ve üstyapı yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.