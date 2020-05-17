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Kış mevsiminde bozulan yollar onarılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde kara yolları ile Gökdere ve Söğütdere Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 12 kilometrelik yolda bakım çalışması gerçekleştiriyor.

Ağır kış şartlarından dolayı yolda oluşan bozulmalar onarılarak, ulaşım konforu yeniden sağlanıyor.


Kentin dört bir yanında yol yapım ve bakım çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesinde kara yolları ile Gökdere ve Söğütdere Mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan 12 kilometrelik yolda bakım çalışmasına başladı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Mevcut güzergahta ağır kış şartlarından dolayı oluşan bozulmalar onarılarak şarampole ve dolgu çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışmada sürüş güvenliğini rahatsız eden bozulmalar onarılıyor. Ulaşımda konfor ve yeniden güven sağlıyoruz" dedi.

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