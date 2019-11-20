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Kış öncesi hayvan barınaklarında tüm tedbirler alınıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’nde kış mevsimine hazırlık başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde kış mevsimine hazırlık başladı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, merkezde incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal ve Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İncelemede Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak ve Akhisar Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin, veterinerler ve teknik personel de yer aldı. Barınağın kışa hazırlığı noktasında görüş alışverişinde bulunulan incelemede, hayvan dostlarımızın kış mevsiminde de en iyi şekilde bakım ve tedavilerinin yapılması için yapılması gerekenler konuşuldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde şehrin her alanında en iyi hizmetlerin verilmesi için çalışma yürüttüklerini belirten Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Başkal, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde Akhisar Geçici Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'nde kış öncesi gerekli tedbirlerin alınacağını söyledi.

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