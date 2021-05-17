Kışın çamurdan, yazın tozdan kurtuldular

MASKİ Genel Müdürlüğü, Turgutlu'nun Yeniköy Mahallesinde 12 kilometre içme suyu ve 3 kilometre kanalizasyon hattı döşeme çalışması tamamlanmasının ardından devam eden 5 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme işinde de sona yaklaştı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği altyapı projeleri ile mahallelerin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda Turgutlu'nun Yeniköy Mahallesinde de altyapı çalışmalarını tamamladı. Mahallede ekipler, 12 kilometre içme suyu ve 3 kilometre kanalizasyon hattını sağlıklı hale getirdi. Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından 5 bin metrekare kilit parke döşeme çalışmalarında da sona gelindi.

Muhtar'dan Başkan Ergün'e teşekkür

Yeniköy Mahalle Muhtarı Nurettin Yıldız, yürütülen çalışmalar ile ilgili teşekkürlerini ileterek, “MASKİ ekipleri tarafından mahallemize şu ana kadar içme suyu ve kanalizasyon döşeme işlemleri çok şükür tamamlandı. Şu an yapılan üstyapı çalışmalarının da sonuna gelmek üzereyiz. Yapılan çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız rahat nefes alacaklar. Sağlıklı altyapıya kavuştuk. Hizmetleri ile mahallemizi daha yaşanabilir bir yer haline getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e çok teşekkür ediyorum. İnşallah çalışmalar tamamlandığı zaman kendisini mahallemizde ağırlarız” dedi.