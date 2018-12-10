Kışın ortasında açan ayçiçeği hayrete düşürdü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sokakta kendiliğinden biten bir ayçiçeğinin kışın ortasında çiçek açması vatandaşları hayrete düşürdü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Konak Mahallesindeki bir sokakta kendiliğinden biten bir ayçiçeği kışın ortasında çiçek açarak ürün vermeye başladı. Genellikle yaz aylarında çiçek açan ayçiçeğinin bakımı sokak sakinleri tarafından yapıldı. Boyu ise yaklaşık 2 metreye ulaşan ayçiçeğinin çiçek açması sokak sakinlerini de hayrete düşürdü.

Sokak Sakinlerinden Yaşar Bozkurt, "Kendiliğinden yetişen ayçiçeği günden güne büyümeye başladı. Sarı çiçek açtı. Gözümüz gibi bakıyoruz. Oysa ayçiçeği temmuz ve eylül aylarında olgunlaşır. Bizim ayçiçeğimiz kış ayında ürün vermeye başladı" dedi.

Görenlerin ilgisini çeken ayçiçeği meraklılar tarafından hatıra resmi çekiliyor.