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Kısıtlamada uyuşturucu maddelerle yakalandılar

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde ayrı zamanlarda durdurulan 2 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde ayrı zamanlarda durdurulan 2 şahıs üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonunda uyuşturucu maddelerle birlikte yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Alaşehir'in Yenimahalle Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sırada durdurulan S.Y. (28) isimli şahsın üzerinden alüminyum folyoya sarılı 10 parça halinde toplam 13.81 gram metamfetamin 14 adet 225 mg uyuşturucu hap ele geçirildi. S.Y.'ın ikametinde yapılan aramada 1 kutu içerisinde 30 adet uyuşturucu hap ve alüminyum folyo ele geçirildi. S.Y. ekipler tarafından gözaltına alındı.


Ekipler yine Yenimahalle Mahallesi Sanayi Sitesi sokak arasında durdurdukları E.Ç. (29) isimli şahsın üzerinden; peçeteye sarılı 1.18 gram bonzai ele geçirdi. Şüpheli E.Ç. gözaltına alındı.


Uyuşturucu madde imal ve ticaret suçundan mahkemeye çıkarılan S.Y. ve E.Ç. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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